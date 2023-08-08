08 августа 2023, 16:43
Образовательный комплекс на 525 мест появится на северо-западе Москвы
Москомстройинвест: в районе Щукино построят образовательный комплекс на 525 мест
В Северо-Западном округе столицы возведут образовательный комплекс, рассчитанный на 525 мест. Это будет школа для 350 учеников и детский сад для 175 воспитанников, сообщила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
По ее словам, объект будет находиться в 1, 3, 4-м Красногорских проездах и станет частью жилого комплекса Moments. Соглашение с застройщиком заключили еще в марте этого года. В договоре прописаны параметры и порядок передачи построенного объекта в собственность города.
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Пятова добавила, что инвестор будет возводить школу и детский сад за свой счет. Образовательный комплекс дополнит развитую социально-бытовую и досуговую инфраструктуру.
Кроме того, рабочие построят детские игровые площадки и создадут прогулочную экотропу до парка «Покровское-Стрешнево» длиной в 1250 метров.
Глава комитета подчеркнула, что при строительстве жилых комплексов специалисты активно развивают инфраструктуру. Это позволяет обеспечивать жителей всеми необходимыми услугами и рабочими местами.
Ранее Москомархитектура выдала более 900 градостроительных планов земельных участков в 2023 году. Документы подразумевают возведение соцобъектов, среди которых здания культуры и досугового назначения.
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