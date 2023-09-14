Москва 14 сентября 2023, 14:56 Образовательный комплекс на 1450 мест построят на востоке Москвы Образовательный комплекс на 1450 мест построят на Амурской улице в Москве РИА «Новости»

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На Амурской улице в Москве построят образовательный комплекс из школы и детского сада на 1450 мест. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, учреждение будет рассчитано на 250 дошкольников и 1200 школьников. Комплекс возвездут в шаговой доступности от жилого квартала, который строится в рамках программы реновации.

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«Появление такого объекта поможет удовлетворить потребность в социальной инфраструктуре района, который сейчас стремительно развивается», — отметила Юлиана Княжевская.

Площадь школьного здания составит около 20 тысяч квадратных метров, а детского сада — примерно 5,5 тысячи «квадратов». Финансирование проекта будет осуществляться за счет городского бюджета.

Ранее жителям Подмосковья сообщили, что новую школу на 1375 мест откроют в деревне Голубое в сентябре 2024 года.