Москва 12 сентября 2023, 14:01 Образовательные учреждения построят в семи поселениях Новой Москвы Школы и детские сады построят в семи поселениях Новой Москвы до конца 2026 года Сайт мэра и правительства Москвы

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На территории поселений Сосенского, Десеновского, Рязановского, Внуковского, Филимонковского, а также в Московском и Кокошкине в Новой Москве построят 46 детских садов и 34 школы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Развитие новых округов столицы носит системный и комплексный характер: наряду с жильем, здесь возводится вся необходимая инфраструктура для жизни, образования и отдыха», — подчеркнул он.

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Бочкарев добавил, что за два года, с 2024 по 2026, в Новой Москве планируют возвести 80 образовательных учреждений. Они будут рассчитаны более чем на 46 тысяч мест.

Самыми крупными из них станут детские сады на 300 и более воспитанников.

Ранее школу на 625 мест открыли в Южном Бутове в Москве. Здание построили с учетом запросов детей и преподавателей. Все классы современные, в школе обустроили медиатеку, зоны для практических занятий. Также отдельные помещения отдали для рисования, черчения, живописи и многого другого.