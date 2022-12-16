Москва 16 декабря 2022, 10:28 Образовательную экопрограмму для детей запустили в Московском зоопарке

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Московский зоопарк запустил интерактивную образовательную экопрограмму для детей в возрасте 6-14 лет. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Экопрограмма включает в себя видеоуроки, в которых рассказывается о различных видах животных, а также о среде их обитания.

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По словам руководителя Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольги Юрковой, благодаря современным технологиям онлайн-платформы «Поколение М» удастся привлечь внимание детей к вопросам бережного отношения к флоре и фауне.

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Самые активные школьники смогут поучаствовать в творческом конкурсе «Лаборатория Zoo». Авторы лучших работ побывают «за кулисами» Московского зоопарка и пройдут мастер-класс по общению с животными.