Москва 25 июля 2023, 18:00 Оборудование для обучения школьников с нарушениями зрения разработали в Москве Московская компания разработала оборудование для обучения школьников с нарушениями зрения Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные изобретатели создали устройство, которое поможет в учебе подросткам с нарушениями зрения. Его уже начали тестировать в школе-интернате № 1 для обучения и реабилитации слепых, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты компании «Руфилмс Инновейшен» по проекту «Городские запросы» создали учебно-лабораторное оборудование для кабинета физики. Благодаря ему незрячие дети на практике смогут понять суть физических явлений и сами будут проводить лабораторные опыты по школьной программе.

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Устройство поможет слепым школьникам освоить глубже материал во время опытов, так как в процессе будут задействованы другие органы чувств — слух и осязание. С прибором могут одновременно работать два человека.

Пока оборудование позволяет проводить только опыты по физике, но специалисты уже начали разработку лабораторий по химии, экологии и биологии.

По окончании тестирования создадут первую партию оборудования для широкого пользования в организации учебного процесса для детей с глубокими нарушениями зрения на постоянной основе.

Ранее незрячие футболисты из Мытищ завоевали первенство на чемпионате России. Участие в турнире приняли более 80 спортсменов из шести регионов страны.