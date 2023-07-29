Москва 29 июля 2023, 12:32 Оборудование для гибридной операционной установили во флагманском центре при ГКБ Филатова в Москве Собянин: во флагманском центре при ГКБ Филатова установили оборудование для операционной Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Флагманский центр больницы № 15 имени Филатова оснастили оборудованием для гибридной операционной. Всего там будут работать девять разнопрофильных операционных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что в гибридной операционной смогут одновременно работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты. Это позволит медикам при необходимости проводить несколько разноплановых вмешательств.

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Мэр добавил, что помещения самого центра разделят на зоны, чтобы оптимизировать пути движения пациентов и персонала. Также оборудуют залы ожидания для родственников пациентов и помещения круглосуточного пребывания при реанимации и интенсивной терапии. Для общения с врачами появятся отдельные кабинеты.

Центр откроют в этом году. Всего в столице планируют возвести шесть подобных флагманских учреждений. При этом в двух уже начали принимать пациентов.

Ранее мэр Собянин рассказал о цифровой трансформации стационаров в Москве. Через два года в безбумажном режиме будут работать все клиники.