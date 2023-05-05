Москва 05 мая 2023, 09:25 Оборот компаний сферы научных исследований и разработок вырос втрое в Москве Собянин: столичные предприятия сферы научных исследований и разработок увеличили оборот РИА «Новости»

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Научные предприятия Москвы за первые два месяца этого года заработали 65,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве предприятия, осуществляющие деятельность в сфере научных исследований и разработок, за январь–февраль 2023 года втрое увеличили оборот.

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Эта сфера является одним из главных направлений для импортозамещения.

«Такие предприятия растут опережающими темпами, в том числе благодаря поддержке города», — отметил Собянин.

Власти частично компенсируют компаниям затраты на покупку оборудования за счет субсидий. Предприятиям выдаются также гранты, на которые оформляются патенты и тестируется инновационная продукция.

Кроме того, организации участвуют в программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.