01 августа 2023, 16:10
Оборонно-промышленный комплекс в Зеленограде получит грант от правительства Москвы
Мэр Москвы Собянин: оборонно-промышленный комплекс в Зеленограде получит грант
Одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде получит грант на развитие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Решение оказать финансовую поддержку предприятию приняли во время заседания президиума правительства Москвы.
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Подмосковье уже выделило свыше 300 миллионов рублей на субсидии и гранты предпринимателям в этом году. Конкурс для социального бизнеса и молодых предпринимателей стартовал в Подмосковье 1 августа.
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