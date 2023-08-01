Москва

01 августа 2023, 16:10

Оборонно-промышленный комплекс в Зеленограде получит грант от правительства Москвы

Мэр Москвы Собянин: оборонно-промышленный комплекс в Зеленограде получит грант

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Одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде получит грант на развитие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Решение оказать финансовую поддержку предприятию приняли во время заседания президиума правительства Москвы.

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Подмосковье уже выделило свыше 300 миллионов рублей на субсидии и гранты предпринимателям в этом году. Конкурс для социального бизнеса и молодых предпринимателей стартовал в Подмосковье 1 августа.

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