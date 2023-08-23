Москва 23 августа 2023, 11:03 Обновленный рейтинг городских поликлиник опубликовали в Москве Заммэра Москвы Ракова сообщила о публикации обновленного рейтинга городских поликлиник Сайт мэра и правительства Москвы

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Власти Москвы разместили обновленный рейтинг городских поликлиник. Его сформировали на основе опроса более чем 100 тысяч пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова журналистам агентства «Москва».

«Мы формируем новый каркас амбулаторно-поликлинического звена и реализуем масштабную программу по модернизации всех поликлиник, которые нуждаются в ремонте. Придерживаемся высоких требований при организации медицинской помощи и выстраивании взаимоотношений врач — пациент», — уточнила она.

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По словам вице-мэра, для оценки эффективности этой работы и при необходимости ее корректировки впервые составили публичный рейтинг поликлиник. Первую строчку в нем занял филиал № 1 городской поликлиники № 220.

В опросе участвовали больше 100 тысяч москвичей, посетившие поликлинику хотя бы раз. Им на электронную почту отправили анкету с вопросами, которые позволили оценить работу медорганизации в соответствии с ценностями и принципами московской поликлиники.

В частности, респонденты оценили пациентоориентированность, доверие, профессионализм, доброжелательность, командную работу и уважение. Ознакомиться с результатами рейтинга по всем взрослым поликлиникам можно на сайте столичного Депздрава.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал реконструировать поликлиники в столице согласно мировым стандартам. В этом году начнут обновлять еще 140 зданий.