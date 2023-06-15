Москва 15 июня 2023, 10:18 Обновленный кинотеатр «Факел» в Москве откроют в июне Кинотеатр «Факел» в Москве откроют после капитального ремонта 18 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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Один из старейших столичных кинотеатров «Факел» заработает после капитального ремонта с 18 июня, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Факел» начали ремонтировать в 2021 году. За два года специалисты обновили оборудование, системы электроснабжения и отопления. В его холле обустроили кассовую стойку и кафе. Кроме того, в кинотеатре откроется второй зал. Помещения с современной звукоизоляцией рассчитаны на 63 и 69 зрителей.

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Кинотеатр впервые открыл свои двери для москвичей в 1958 году в сталинском жилом доме на шоссе Энтузиастов. В 1990-е и 2000-е годы в нем размещали чайхану, цветочный магазин и кофейню. В 2006 году «Факел» включили в структуру «Москино» и вернули кинопоказы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал возродить знаменитую киностудию имени Максима Горького.