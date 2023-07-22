Москва 22 июля 2023, 10:10 Обновленные цветники представили на ВДНХ Цветники у парадной зоны ВДНХ в Москве обновили шалфеем, эхинацеей и георгинами Пресс-служба ВДНХ

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Обновленные зеленые композиции позволят москвичам и туристам наслаждаться цветением на ВДНХ на протяжении всего сезона. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

Специалисты по ландшафтной архитектуре разнообразили входную композицию ВДНХ вдоль центральной и главной аллей. У самой арки установили два цветочных оазиса в тени берез — там можно увидеть пурпурную эхинацею сорта «альба», овсяницу «валберла» и видный очиток сорта «бриллиант».

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Не обошлось и без новинок: на территории ВДНХ впервые появилась японская скабиоза сорта «пинк даймонд».

Чтобы точно не пропустить ни одного красивого цветка, желающие могут открыть на сайте ВДНХ карту цветений.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала о начале фестиваля ландшафтного искусства «Цветочный джем».