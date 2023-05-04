Москва 04 мая 2023, 08:26 Обновление парка имени 40-летия ВЛКСМ началось в Москве Собянин: в парке имени 40-летия ВЛКСМ в Москве начались работы по благоустройству РИА «Новости»

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На юго-западе российской столицы начали благоустраивать парк имени 40-летия ВЛКСМ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты планируют восстановить скульптуры и три фонтана. Для семейного отдыха здесь построят детскую площадку, а для экстремалов возведут скейт-парк. Также оборудуют новые дорожки и отремонтируют старые.

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«Парк заложен после фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Когда-то здесь было красиво. Сейчас территория выглядит запущенной. Сделаем парк удобнее, при этом сохраним его исторический облик — помогут архивные материалы, чертежи и фотографии», — рассказал глава города.

В парке благоустроят территорию: освежат цветники и высадят новые растения. Около Большого московского цирка приведут в порядок заезд и автостоянку.