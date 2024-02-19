Москва 19 февраля 2024, 13:40 Обнажившую грудь у храма в Москве модель OnlyFans объявили в розыск МВД объявило в розыск обнажившуюся у храма Василия Блаженного модель Богданову РИА «Новости»

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МВД России начало разыскивать модель OnlyFans Лолиту Богданову, известную под псевдонимом Lola Bunny. Она оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного. Информация о девушке появилась в базе МВД.

Ведомство разместило сообщение об объявлении Богдановой в розыск по уголовной статье, по какой конкретно — не уточняется. Девушка родом из Макеевки, но долгие годы проживала в Москве.

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В 2021 году Lola Bunny решила обнажить свою грудь на фоне храма Василия Блаженного. Она запечатлела это на видео и разместила кадры в соцсетях. После случившегося против модели следователи возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. После этого девушка покинула Россию. Сейчас она проживает в США.

Правоохранители также объявили в розыск гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Он также проходит по уголовной статье.