Москва 27 мая 2023, 13:47 Обладатели безлимитных проездных в Москве смогут бесплатно взять на прокат велосипед Собянин: обладатели безлимитных проездных смогут бесплатно брать велосипеды в «Велобайке» РИА «Новости»

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Обладатели безлимитных проездных билетов «Тройка» или карты москвича смогут бесплатно брать на прокат велосипеды в сервисе «Велобайк», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Этим летом в столице стартует пилотный проект, который позволит жителям с безлимитными проездными на карте «Тройка» или карте москвича бесплатно пользоваться велосипедами сервиса «Велобайк». Для этого нужно привязать свой проездной к личному кабинету в приложении «Метро Москвы».

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Длительность бесплатной поездки составит до 30 минут. Количество поездок в день неограниченно, а общее число зависит от категории абонемента: на 30 дней — 60 поездок; на 90 дней — 180 поездок; на 365 дней (билет «Единый») — 390 поездок.

«В прокат можно брать любые велосипеды, кроме новой модели электровелосипедов 2.0», — добавил мэр.

В этом году в Москве планируют открыть 28 новых станций, в том числе у парка Победы, парка «Яуза», станции метро «Митино», в Новопеределкине и Тушине.

Ранее в столице прошел велофестиваль, который собрал рекордное число участников.