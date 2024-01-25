Москва 25 января 2024, 11:39 Объевшегося мусором кота Котлету спасли в Москве Московские ветеринары спасли наевшегося мусора кота по кличке Котлета Freepik

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Специалистам столичной ветклиники удалось спасти жизнь наевшемуся мусора коту по кличке Котлета. Ему сделали операцию на кишечнике, сообщило агентство городских новостей «Москва».

По данным издания, хозяева кота заметили, что их питомец стал вялым и ничего не ест. В ветклинике на рентгеновском снимке специалисты увидели в желудке животного несъедобные предметы. После этого ветврачи провели коту операцию и достали два инородных тела, которыми был буквально забит кишечник кота.

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Предположительно, Котлета вытащил из мусорного ведра и съел нечто, похожее на оболочку от сосисок и кусок резинового уплотнителя. После хирургического вмешательства коту назначили капельницы и оставили в стационаре для дальнейшего восстановления.

Вскоре Котлета поправился, к нему вернулись бодрость и аппетит. Владельцы забрали питомца домой.

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