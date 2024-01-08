Москва 08 января 2024, 10:41 Объектам Москвы присвоили свыше 330 тысяч адресов в 2023 году Гаман: более 330 тысяч адресов присвоили московским объектам в 2023 году РИА «Новости»

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В прошлом году объектам Москвы присвоили свыше 330 тысяч адресов. Большая часть зданий с новыми адресами появилась в поселении Сосенское ТиНАО и Даниловском районе ЮАО, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Информация обо всех московских адресах содержится в адресном реестре объектов недвижимости города Москвы. Его ведением и актуализацией занимаются специалисты МосгорБТИ», — уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

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Он отметил, что сейчас реестр насчитывает данные о более чем шести миллионах объектов недвижимости. У всех зданий и сооружений должны быть официальные адреса. Как правило, их присваивают перед тем, как ввести в эксплуатацию. Такую госуслугу в Москве бесплатно предоставляет столичный департамент городского имущества. Технической частью этого процесса занимается Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ).

По словам гендиректора МосгорБТИ Дмитрия Тетушкина, в ушедшем году адреса получили несколько соцобъектов. В частности, многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Нижние Мневники и канатная дорога на ВДНХ.

Более 700 коммерческих помещений также продали на торгах в Москве за год. Помещения в подвалах и на цокольных этажах пользуются спросом у инвесторов.