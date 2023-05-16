Москва 16 мая 2023, 15:33 Москвичам рассказали о программе культурной акции «Библионочь» Заммэра Сергунина: участников акции «Библионочь» ждут спектакли, лекции и концерты 27 мая РИА «Новости»

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Более 700 мероприятий подготовили для гостей «Библионочи» в Москве. Тема акции — Год педагога и наставника в России, сообщили на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на его зама Наталью Сергунину.

В Москве 27 мая по традиции состоится общегородская акция «Библионочь», в которой участвуют свыше 140 библиотек, а также культурные центры, музеи, театры и другие площадки.

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«Старт „Библионочи“ будет дан на Южном речном вокзале. В 18:00 состоится открытие мобильного пункта книгообмена. Он оснащен оборудованием для выдачи единого читательского билета библиотек Москвы и укомплектован книжным фондом», — уточнила Сергунина.

На сайте акции в 18:00 запустят прямую трансляцию из открытой студии, расположенной на смотровой площадке Южного речного вокзала.

Гости смогут послушать рассказы о деятельности известных писателей, артистов и блогеров. На площадке также можно увидеть выступления популярных музыкантов и камерного ансамбля.

Культурные учреждения начнут работу в 18:00, а закончат — в 02:00.

Посетители на Южном речном вокзале Москвы, который открылся после реконструкции / РИА «Новости»

Посетителям «Библионочи» предоставят возможность пообщаться с писателями, поучаствовать в творческих мастер-классах, квестах, а также насладиться театральными читками, спектаклями, литературными лекциями.

Так, библиотека № 19 имени Ф. М. Достоевского в 20:00 покажет представление «Островский и театр», в котором играют актеры театра Et Cetera. В 21:00 стартует концерт-беседа «Петровские канты».

В библиотеке-медиацентре № 67 пройдет интерактивная выставка «Малоизвестные строки известных авторов». А в 19:00 там начнется читка-перформанс пьес Теннесси Уильямса и Антона Чехова в исполнении актеров Театра Романа Виктюка.

Для юных гостей подготовили отдельную программу — «Библиосумерки». Мероприятия состоятся в детских и юношеских библиотеках с 15:00 до 21:00.

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