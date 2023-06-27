27 июня 2023, 16:05
«Нужно защищать Родину». Будущие контрактники объяснили желание поступить на военную службу
Будущие контрактники из Москвы объяснили желание служить чувством долга перед Россией
Новобранцы в пункте отбора контрактников на улице Яблочкова объяснили журналистам агентства городских новостей «Москва» свою мотивацию записаться в армию чувством долга перед страной.
Один из претендентов рассказал, что намерен отправиться в зону спецоперации, так как там уже находятся его близкие. Он добавил, что в центр отбора прибыл по приглашению через военкомат Зеленоградский.
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«Все служили. Сын служит, и отец служил. Я иду по контракту служить. На СВО тоже позже пойду. <…> Я считаю, каждый должен защищать свою страну», — сказал он.
Другой будущий боец отметил, что пришел в центр по своей воле. При этом он уже неоднократно пытался уехать в зону боевых действий.
«Я понимаю, что на нашу Родину нападают. Соответственно, нужно защищать, кто-то должен это делать», — уточнил он.
Другой доброволец выразил желание помочь, несмотря на отсутствие военного опыта.
«Пошел, чтобы поддержать всех, чтобы защищать Родину», — заключил он.
Подробнее узнать о правилах набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.
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