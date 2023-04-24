Москва 24 апреля 2023, 15:50 Новый ЖК с подземной парковкой построят по программе реновации в Конькове Главный архитектор Москвы Кузнецов: в Конькове по программе реновации построят новый ЖК РИА «Новости»

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В Конькове по программе реновации построят новый жилой комплекс с подземной автостоянкой.Проект уже согласовала Москомархитектура, в четырех корпусах ЖК будет 560 квартир. Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый зампред комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

«Жилой дом, предназначенный для участников программы реновации, будет состоять из четырех корпусов разной этажности. Для отделки фасадов используют мелкую бетонную плитку бежевого оттенка и крупноформатные фиброцементные плиты белого цвета», — отметил он.

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Для наружных блоков кондиционеров на фасаде дома установят специальные корзины. Также лоджии на первых этажах планируют остеклить от пола до потолка. При этом нижние части заполнят темным стеклом.

Планируется, что ЖК будет рассчитан на 560 квартир. Их общая площадь составит 55 тысяч «квадратов». Рядом с корпусами благоустроят территорию, а также построят там детские и спортивные площадки.