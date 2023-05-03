Москва 03 мая 2023, 15:22 Новый жилой дом по реновации построят в Алтуфьевском районе Войстратенко: в Москве построят три жилых корпуса по реновации в Алтуфьевском районе РИА «Новости»

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В Алтуфьевском районе Москвы планируют возвести новое жилье по реновации на 1373 квартир. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на председателя комитета государственного строительного надзора Игоря Войстратенко.

На Альтуфьевском шоссе построят три жилых корпуса для переселенцев из ветхих пятиэтажек по программе реновации. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на застройку.

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В доме, общая площадь которого составит 145 тысяч квадратных метров, будут 1373 квартиры, из них 612 — однокомнатные, 562 — двухкомнатные и 199 — трехкомнатные, и подземная парковка.

«Строители возведут односекционный корпус и два пятисекционных здания. В новостройках предусмотрены надежные инженерные системы, современные планировки и комфортное благоустройство дворов», — уточнил Войстратенко.

Во дворе жилого здания высадят деревья, установят детскую и спортивную площадки.

Первые этажи займут тамбуры, вестибюли, колясочные и комнаты для консьержа. В новостройке установят систему охраны, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.