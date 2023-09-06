Москва 06 сентября 2023, 12:58 Новый ЗАГС появится на северо-западе Москвы в 2025 году Загрутдинов: ЗАГС построят на улице Дубравная в районе Митино в 2025 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Новое здание ЗАГСа построят на улице Дубравная в московском районе Митино. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Строительство планируется завершить в 2025 году, сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору генерального подрядчика», — уточнил он.

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Площадь ЗАГСа составит свыше 2,8 тысячи квадратных метров. Внутри него предусмотрят специальные зоны для проведения торжественной регистрации брака, а также залы ожидания и фотосессий. Также в нем оборудуют отдельные комнаты для жениха и невесты и костюмерную. Территорию вокруг здания благоустроят.

Ранее певица Анна Семенович рассказала о том, как работала регистратором в ЗАГСе и оформила 12 браков на Московском урбанистическом форуме.