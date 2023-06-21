Москва 21 июня 2023, 11:32 Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро построят на северо-востоке Москвы

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Открытие нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена на северо-востоке столицы запланировано на 2023 год. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин сайтуkp.ru.

Участок объединит станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех», которые находятся на финальном этапе строительства.

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По словам Собянина, на Дмитровском шоссе всегда были огромные пробки. Для улучшения транспортной доступности власти города реконструировали Дмитровское шоссе и запустили МЦД-1.