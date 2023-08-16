Москва 16 августа 2023, 14:16 Новый технопарк появится в промзоне «Прожектор» на востоке Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: технопарк построят на шоссе Энтузиастов в районе Перово Freepik

Читать 360tv в

Новый технопарк построят в промзоне «Прожектор» в московском районе Перово. Он появится по адресу шоссе Энтузиастов, владение 56, строение 39. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, технопарк предоставит возможности для научных испытаний и научно-производственной деятельности. Его открытие создаст несколько тысяч рабочих мест.

На двух земельных участках площадью 0,75 гектара разрешено построить объект суммарной поэтажной площадью 11 290 квадратных метров. Андрей Бочкарев

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что на этих земельных участках в настоящее время находятся котельная и складские помещения. Их правообладателями являются ООО «Московский прожекторный завод» и ООО «Волна-Омега».

Ранее Бочкарев рассказал, что более ста километров дорог отремонтируют и построят в Москве в этом году.