Москва 19 апреля 2023, 16:30 Новый стандарт экстренной помощи внедрят в московских стационарах Собянин рассказал о внедрении нового стандарта экстренной помощи в столичных стационарах Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый стандарт экстренной помощи внедряют в столичных стационарах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он рассказал, что в рамках государственной программы «Столичное здравоохранение» в городе активно строятся больницы и поликлиники. Также уже работающие учреждения снабжают современным оборудованием.

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«Внедряем новый стандарт экстренной помощи в городских стационарах», — отметил Собянин.

Всего в Москве будет шесть флагманских центров. Два из них уже работают в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городской клинической больнице имени Вересаева. Реконструкция одного и строительство еще трех продолжаются.

«Это больше 600 суперсовременных коек для оказания экстренной помощи, значительная часть которых будет доступна уже в этом году», — подчеркнул мэр Москвы.

Кроме того, в городе совершенствуется высокотехнологичная медицинская помощь. Проводится закупка новой техники и внедряются малоинвазивные методики. Подобная помощь оказывается уже в 45 стационарах. В прошлом году в столице ее получили более 185 тысяч пациентов, что стало рекордом с 2010 года.

Также Собянин рассказал о городской программе тестирования инноваций. За четыре года реализации проекта в столице специалисты провели 355 испытаний.