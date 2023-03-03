03 марта 2023, 12:24
Новый спорткомплекс построят в центре Москвы
В Москве активно ведутся работы по возведению нового спортивного комплекса на Малой Почтовой улице в Басманном районе. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
В настоящий момент строители приступили к возведению железобетонных конструкций объекта. Площадь спорткомплекса составит около трех тысяч квадратных метров.
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Отмечается, что на реализацию проекта застройщик направит около 479 миллионов рублей.
Строительство
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