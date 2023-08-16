Москва 16 августа 2023, 10:22 Новый скейт-парк открыли в зеленой зоне на юго-западе Москвы Новую площадку для скейтеров открыли в парке имени 40-летия ВЛКСМ в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В парке имени 40-летия ВЛКСМ в рамках благоустройства открыли новую площадку для скейтеров. Конфигурацию и дизайн выполнили с опорой на мнение профессионалов. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Михаил Никифоров.

«Планировочную структуру парка максимально сохраняем, но при этом создаем современную инфраструктуру. Помогают архивные материалы, чертежи и фотографии», — рассказал он.

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Общая площадь скейт-парка составила около 260 квадратных метров. На территории установили элементы для трюков: перила, грайндбоксы, пирамиду и фанбокс. Все детали покрасили, а также установили специальный поручень безопасности.

Ранее скейт-площадку и роллердром открыли в парке Толстого в Химках.