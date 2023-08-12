Москва 12 августа 2023, 19:25 Новый сезон проекта «Московский завтрак» стартовал в столице Сергунина: начался новый сезон гастрономического проекта «Московский завтрак» Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый сезон гастрономического проекта «Московский завтрак» открыли для горожан. В нем будут участвовать свыше 500 кафе и ресторанов, сообщила вице-мэра Наталья Сергунина.

«Впервые „Московский завтрак“ прошел в минувшие новогодние каникулы. Тогда его поддержали 350 ресторанов. Горожанам и туристам понравилась идея, поэтому было решено повторить программу в мае-июне», — уточнила она.

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Сергунина добавила, что до конца сентября все желающие смогут попробовать меню нового сезона. Для гостей подготовили уникальные утренние предложения из трех или четырех блюд. В частности, кофе по-вьетнамски или по-арабски, сваренный на песке. Также будут завтраки для людей всех предпочтений: не употребляющих сахар, сладкоежек или ограниченных во времени по утрам.

Цены начинаются от 199 рублей, на эти деньги подадут омлет, творожную запеканку с вишней и вишневый морс. Заведения, которые примут участие в проекте, собрали на интерактивной карте турсервиса Russpass. У них на дверях можно заметить специальную наклейку.

Ранее жителям столицы сообщили, что фестиваль «Русское поле» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве. Для гостей проведут конкурс военно-патриотической песни и танца «Моя великая Россия».