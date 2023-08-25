Москва 25 августа 2023, 15:38 Новый сезон клуба мемуаристики «Линия жизни» открыли в Москве Главархив Москвы анонсировал новый сезон клуба мемуаристики «Линия жизни» Сайт мэра и правительства Москвы

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Главархив столицы совместно с центрами московского долголетия объявил о старте нового сезона клуба мемуаристики «Линия жизни». Стать участником могут все желающие старшего возраста. Первые встречи проведут 1 сентября, сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

«На сегодняшний день к клубу присоединились уже более 500 человек. После летнего перерыва он возобновляет свою работу, и мы приглашаем новых участников создавать летопись нашего города», — рассказал он.

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Некоторые горожане уже передали свои мемуары в Главархив. Специалисты не просто хранят их, а выставляют в рамках экспозиций и упоминают в новостных материалах.

В прошлом году 250 жителей приняли участие в конкурсе «В памяти моей Москва». На основе их работ выпустили электронный сборник мемуаров. В них горожане рассказали о своем детстве, молодости. Некоторые рассказы посвятили описанию встреч с известными людьми.

Для того, чтобы стать участников клуба, необходимо обратиться по адресу: улица Крупской, дом № 9А.

Ранее Главархив Москвы представил документы о семьях священников XVIII–XIX веков.