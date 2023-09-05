Москва 05 сентября 2023, 19:44 Новый седельный тягач «Валдай 45» представили в Москве Седельный тягач «Валдай 45» представили на выставке Comtrans в Москве Фото: Telegram-канал Comtransofficial

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В Москве прошла выставка Comtrans, на которой презентовали седельный тягач «Валдай 45». Его выпустила компания «Нижегородские автомобили», сообщили «Известия».

По данным СМИ, «Валдай 45» создали на основе тягачей Foton китайского производства. Грузовик оснастили 470-сильным 11,8-литровым двигателем в связке с 12-диапазонной роботизированной коробкой передач. Пневматическая задняя подвеска и кабина имеют внушительные размеры.

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Тягач адаптировали под полуприцепы европейского типа, к его производству приступили на предприятии в Нижнем Новгороде. В следующем году выпуск «Валдая 45» локализуют: с 2024-го сварку и окраску кабин будут проводить в нижегородских цехах. С 2025 года тягачи оборудуют отечественными двигателями, выпущенными на Ярославском моторном заводе.

Представители компании «Нижегородские автомобили» также показали бортовой самосвал «Валдай 33», грузовик «Валдай 18», грузовое шасси «Валдай 12» и фургон «Валдай 8».

Ранее новую модель автомобиля «Москвич» запустили в производство. В продажу седан поступит в конце октября.