Москва 19 ноября 2023, 08:55 Новый раздел Russpass представил главные зимние проекты Москвы Собянин: главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass Сайт мэра и правительства Москвы

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В туристическом сервисе Russpass появились ключевые столичные проекты зимы. Пользователи смогут вдохновиться лучшими идеями о праздничном отдыхе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В специальную рубрику Russpass добавили анонсы музеев, городских фестивалей, тематических аудиоэкскурсий. Жители и гости столицы смогут ознакомиться с зимними маршрутами, концертами и другими мероприятиями, чтобы построить планы на предстоящие новогодние каникулы.

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Раздел оснастили тематическими блоками. В них будут добавлять новую полезную информацию. Там разместят детские и взрослые программы фестиваля «Путешествие в Рождество» и Международной выставки-форума «Россия».

Где и в какое время можно будет покататься на коньках, подскажут разделы — «Катки Москвы» и «Зима в парках». Там же опубликуют маршруты лыжных трасс и данные по событиям на открытом воздухе.

Каток на ВДНХ откроет юбилейный сезон 24 ноября. Посетителей ждут концерты, занятия по фигурному катанию, конкурсы и флешмобы.