Москва 19 июля 2023, 08:23 Новый путепровод на юге Москвы соединил МКАД и трассу «Дон» Мэр Собянин открыл новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу «Дон» Сайт мэра и правительства Москвы

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Открытый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 сможет разгрузить движение на юге Москвы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, путепровод позволит развести потоки машин на Москву и на трассу М-4, значительно увеличив пропускную способность и южной части МКАД, и улицы Липецкой. Весь проект по созданию путепровода входит в программу реконструкции развязки на пересечении с Липецкой.

Всего на развязке будет 18,6 км дорог, в том числе один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода. Масштабные работы планируем закончить в начале 2025 года.

Благодаря путепроводу водители смогут напрямую выезжать с трассы «Дон» на внутреннюю сторону МКАД, не заезжая на другие съезды.

Кроме того, путепровод поможет заметно разгрузить трафик районов Бирюлево-Восточное и Бирюлево-Западное, а также сразу нескольких подмосковных населенных пунктов: Видное, Совхоз им. Ленина, Булатниковское, поселок Измайлово и деревня Ближние Прудищи.