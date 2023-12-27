Москва 27 декабря 2023, 17:41 Новый пожарно-спасательный отряд заработал в Новой Москве Бирюков: в ТиНАО Москвы заработал новый пожарно-спасательный отряд Пресс-служба городского хозяйства Москвы

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В Новой Москве заработал новый пожарно-спасательный отряд. Он состоит из более чем 80 специалистов, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание, с момента присоединения этих территорий в рамках государственной программы „Безопасный город“ там были построены и отремонтированы 15 пожарных депо, в которых базируются пожарно-спасательные отряды». — отметил он.

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Бирюков уточнил, что за 11 лет пожарных и спасателей в этих округах стало больше в четыре раза — свыше 1,4 тысячи человек. На место происшествия спасатели стали прибывать почти в два раза быстрее.

Новый пожарно-спасательный отряд будет курировать 18 деревень, одно село и 58 садоводческих товариществ в Щаповском поселении.

Заммэра добавил, что в подразделение поступила современная спецтехника и все необходимое для ежедневных тренировок личного состава. С появлением пожарного депо в Щаповском время прибытия пожарных на место ЧП сократится вдвое.

Ранее спасатели усилили контроль за водоемами в Москве из-за оттепели. Специалисты постоянно замеряют толщину льда.