Москва 17 января 2024, 14:18 Новый пешеходный мост в центре Москвы откроют в 2024 году Собянин: мост между островом Балчуг и Крымской набережной откроют в 2024 году Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина / Telegram

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Новый пешеходный мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной откроют в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Он станет частью прогулочного маршрута от Воробьёвых гор до ГЭС-2, а также сделает ближе и доступнее знаковые объекты города», — подчеркнул он.

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По словам мэра, сооружение изящной формой с 36-метровой скамейкой гармонично впишется в городской ландшафт. Строительство моста завершили на 70%. Сейчас рабочие перекладывают многоуровневые системы инженерных коммуникаций. При этом, удалось сохранить пешеходные проходы по набережным, а движение речного транспорта не приостанавливали.

Кроме того, специалисты начали разработку проекта пешеходного перехода под Малым Каменным мостом. Он соединит ГЭС-2 и кинотеатр «Ударник» с Болотной площадью. Таким образом удастся создать единый пешеходный маршрут от Парка Горького до острова Балчуг.

Ранее три метромоста возвели между электродепо «Аминьевское» и БКЛ в Москве.