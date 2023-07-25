Москва 25 июля 2023, 11:29 Новый пешеходный мост в Москве свяжет «Красный Октябрь» и «Музеон» Мэр Москвы Собянин: новый пешеходный мост свяжет «Красный Октябрь» и «Музеон» через год Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице приступили к строительству пешеходного моста через Москва-реку. Переход соединит два популярных места для отдыха, рассказал мэр города Сергей Собянин на встрече с жителям центрального округа.

По словам главы города, пешеходный мост соединит «Красный Октябрь» и «Музеон». Работы проведут по просьбам жителей и туристов. Их планируют завершить к концу этого года или начала следующего.

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«Проект давно напрашивался. Я просил это сделать инвесторов, которые должны заниматься реконструкцией „Красного Октября“, но, к сожалению, они так и не собрались, поэтому я принял решение и в прошлом году мы включили в свою программу строительство этого мостика», — добавил Собянин.

Ранее мэр столицы сообщил, что в «Филях» откроют оранжерею и веревочный парк для детей.