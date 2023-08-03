03 августа 2023, 18:04
Новый пешеходный мост построят в районе Москва-Сити
Заммэра Москвы Бочкарев: пешеходный мост соединит набережные Тараса Шевченко и Пресненскую
Участок Пресненской набережной реконструируют, а рядом с ним построят мост через Москву-реку. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Длина нового моста составит 453 метра. Также предусмотрено строительство тротуаров, светофоров и пешеходных переходов.
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«Проект позволит улучшить транспортное и пешеходное сообщение между двумя берегами Москвы-реки», — заявил Бочкарев.
Кроме того, рабочие реконструируют Дорогомиловский автодорожный мост и территорию рядом с северным дублером Кутузовского проспекта. Геометрию проезжей части Пресненской набережной и Тестовской улицы изменят и отремонтируют съезд на Третье транспортное кольцо. Также тут появятся светофоры и камеры видеонаблюдения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый пешеходный мост свяжет пространство «Красный Октябрь» и парк «Музеон».
Строительство
Москва 2023
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