Москва 03 августа 2023, 18:04 Новый пешеходный мост построят в районе Москва-Сити Заммэра Москвы Бочкарев: пешеходный мост соединит набережные Тараса Шевченко и Пресненскую Сайт мэра и правительства Москвы

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Участок Пресненской набережной реконструируют, а рядом с ним построят мост через Москву-реку. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Длина нового моста составит 453 метра. Также предусмотрено строительство тротуаров, светофоров и пешеходных переходов.

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«Проект позволит улучшить транспортное и пешеходное сообщение между двумя берегами Москвы-реки», — заявил Бочкарев.

Кроме того, рабочие реконструируют Дорогомиловский автодорожный мост и территорию рядом с северным дублером Кутузовского проспекта. Геометрию проезжей части Пресненской набережной и Тестовской улицы изменят и отремонтируют съезд на Третье транспортное кольцо. Также тут появятся светофоры и камеры видеонаблюдения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый пешеходный мост свяжет пространство «Красный Октябрь» и парк «Музеон».