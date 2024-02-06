Москва 06 февраля 2024, 17:50 Новый пассажирский вестибюль открыли на Белорусском вокзале в Москве Мэр Москвы Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале РИА «Новости»

Читать 360tv в

Во вторник, 6 февраля, состоялось открытие нового пассажирского вестибюля на Белорусском вокзале при участии мэра Москвы Сергея Собянина. Это стало завершающим этапом формирования городского вокзала, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Белорусский вокзал сегодня один из самых напряженных транспортных узлов. Здесь самое интенсивное движение поездов — каждые 2,5 минуты приходят новые составы», — отметил глава города.

Реклама

Он объяснил усиленный поток составов прохождением поездов дальнего следования, МЦД-1 и МЦД-4. Из-за этого потребовалась скорректировать всю логистику и благоустройство территории Белорусского вокзала. Теперь там все соответствует стандартам московских городских вокзалов, включая комфортную среду, вестибюли, подземные переходы.

Новый вестибюль построили вместо старого турникетного павильона, неспособного обеспечить пропускную способность возросшего пассажиропотока МЦД-1 и МЦД-4. Общая площадь новой инфраструктуры с интеграционным вестибюлем, северным вестибюлем и подземным пешеходным переходом составила 1,6 тысячи квадратных метров.

Мэр выразил благодарность руководителям ОАО «РЖД» за совместную работу.

Замгендиректора РЖД Олег Тони уточнил, что сейчас проводят реконструкцию Белорусского вокзала для поездов дальнего следования. Работы идут без остановки движения.

На севере Москвы также началось строительство городского вокзала «Петровско-Разумовская». Он свяжет два диаметра, две ветки метрополитена и маршруты наземного транспорта.