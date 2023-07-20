Москва 20 июля 2023, 17:46 Новый лучевой корпус больницы в Коммунарке достроят в этом году Глава депстроя Москвы Загрутдинов: лучевой корпус больницы в Коммунарке готов на 42% Сайт мэра и правительства Москвы

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На территории многопрофильного клинического центра «Коммунарка» в Новой Москве строят лучевой корпус. Его готовность составляет 42%, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В начале августа планируется завоз медицинского оборудования, мебели и оргтехники. <…> Открытие корпуса лучевой терапии станет важным шагом в развитии онкологической службы», — сказал он.

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Загрутдинов подчеркнул, что всего в учреждении установят 997 единиц современного оборудования. Оно будет определять природу опухолевой клетки и поможет правильно подобрать лечение. В корпусе будут заниматься 3D и 4D лучевой терапией при онкологических заболеваниях.

Кроме этого, в помещении специалисты оборудуют дневной стационар и лабораторию радиоизотопной диагностики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал лучевую терапию «золотым стандартом» лечения онкозаболеваний.