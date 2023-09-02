Москва 02 сентября 2023, 12:03 Новый квиз о столичных вузах появился на портале «Узнай Москву» Портал «Узнай Москву» запустил новый квиз о столичных вузах Сайт мэра и правительства Москвы

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Квиз о вузах Москвы разместили на портале «Узнай Москву». Как рассказали на сайте мэра города, посетители портала смогут проверить, как хорошо они знакомы с историей вузов мегаполиса, а также узнать о них много нового.

Тест содержит девять вопросов — об истории и архитектуре Российского государственного гуманитарного университета, Высшей школы экономики, Московского государственного университета имени Ломоносова, а также многих других вузов.

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Многие здания университетов и институтов имеют огромную историческую ценность, напомнил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов. Например, в знаменитом доме Юшкова на Мясницкой улице находится Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

«Начался учебный год, и мы с удовольствием приглашаем принять участие в нашем новом квизе, чтобы узнать много интересного и познавательного об истории и архитектуре вузов столицы», — пояснил Емельянов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана — Многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий.