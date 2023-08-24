24 августа 2023, 09:38
Новый курс стартовал в «Школе родственного ухода» для москвичей
Москвичам рассказали о правилах оформления опеки над пожилыми людьми
Для москвичей в рамках проекта «Школа родственного ухода» стартовал новый курс. На онлайн — занятиях расскажут, как оформить опеку над пожилыми людьми. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павел Келлер.
«Новая образовательная программа — актуальное дополнение для тех, кто планирует оформить опеку или попечительство после того, как их родственник признан недееспособным или ограниченно дееспособным», — подчеркнул он.
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Дистанционный курс обучения включает в себя три раздела. Специалисты расскажут о том, как работает эта система, к чему нужно быть готовым при оформлении документов, а также о правах и обязанностях каждой из сторон.
Подробная информация и расписание доступны на официальном сайте.
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