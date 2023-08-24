Москва 24 августа 2023, 09:38 Новый курс стартовал в «Школе родственного ухода» для москвичей Москвичам рассказали о правилах оформления опеки над пожилыми людьми Сайт мэра и правительства Москвы

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Для москвичей в рамках проекта «Школа родственного ухода» стартовал новый курс. На онлайн — занятиях расскажут, как оформить опеку над пожилыми людьми. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павел Келлер.

«Новая образовательная программа — актуальное дополнение для тех, кто планирует оформить опеку или попечительство после того, как их родственник признан недееспособным или ограниченно дееспособным», — подчеркнул он.

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Дистанционный курс обучения включает в себя три раздела. Специалисты расскажут о том, как работает эта система, к чему нужно быть готовым при оформлении документов, а также о правах и обязанностях каждой из сторон.

Подробная информация и расписание доступны на официальном сайте.

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