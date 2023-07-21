Москва 21 июля 2023, 13:22 Новый комплекс НИИ имени Склифосовского построят в Москве Мэр Москвы Собянин заявил о планах строительства нового комплекса НИИ имени Склифосовского Сайт мэра и правительства Москвы

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В этом году НИИ скорой помощи имени Склифосовского исполняется 100 лет. Это одна из ведущих российских клиник, где специалисты ежедневно спасают жизни тысячи москвичей. Сотрудников и ветеранов медучреждения поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

«Поздравляю всех сотрудников и ветеранов знаменитого „Склифа“ с юбилеем, желаю здоровья и успехов», — написал он в Telegram-канале.

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Также Собянин отметил уникальность деятельности врачей медицинского учреждения. Например, в научно-исследовательском институте делают нейрохирургические операции методом стереотаксической радиохирургии на аппарате «гамма-нож» для лечения опухолей головного мозга. Кроме этого, многие методики медпомощи впервые применили именно там.

«В 2014 году на базе больницы был создан региональный сосудистый центр. Запущены кластеры — нейрохирургический и отделений трансплантации», — добавил мэр в своем сообщении.

Также в этом году заработал флагманский центр. В ближайшие годы в НИИ построят современный медицинский комплекс площадью около 120 тысяч квадратных метров.

Собянин отметил, что помимо владения уникальных навыков в сфере медицины, а также современного оборудования, институт славится и тем, что в нем работали настоящие светила. Среди них: основатель крупнейшей научной школы неотложной хирургии Сергей Юдин, основоположник мировой трансплантологии Владимир Демихов, создатель одной из первых научных школ клинической токсикологии Евгений Лужников.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что во флагманских центрах столицы провели около 120 тысяч исследований.