Москва 06 марта 2024, 13:25 Новый комплекс апартаментов бизнес-класса появится на востоке Москвы Автор фото: Полина Анисимова

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Тренд на строительство рядом с парками и панорамные виды набирает обороты. Ведь сегодня покупателям не так важен метраж будущего жилья, как-то, что его окружает.

Так, в новом комплексе апартаментов бизнес-класса, который вскоре появится на востоке Москвы в районе Преображенское, за счет расположения и больших панорамных окон порядка 80% лотов являются видовыми. Из окон апартаментов откроются виды на парк «Сокольники», Оленьи пруды, пойму реки Яуза и городской пейзаж.