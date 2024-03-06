06 марта 2024, 13:25
Новый комплекс апартаментов бизнес-класса появится на востоке Москвы
Тренд на строительство рядом с парками и панорамные виды набирает обороты. Ведь сегодня покупателям не так важен метраж будущего жилья, как-то, что его окружает.
Так, в новом комплексе апартаментов бизнес-класса, который вскоре появится на востоке Москвы в районе Преображенское, за счет расположения и больших панорамных окон порядка 80% лотов являются видовыми. Из окон апартаментов откроются виды на парк «Сокольники», Оленьи пруды, пойму реки Яуза и городской пейзаж.
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