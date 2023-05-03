03 мая 2023, 12:35
Новый хаб для зарядки электромобилей появится на западе Москвы
Заммэра Андрей Бочкарев: на западе Москвы построят новый хаб для зарядки электромобилей
В западном округе Москвы планируют построить новый хаб площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров для зарядки электромобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.
Крупная зарядная станция появится на улице Генерала Дорохова в Западном административном округе. Там же построят трансформаторную подстанцию с напряжением 10/04 киловатт.
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«Такие хабы пользуются спросом у горожан, и в ближайшие годы их количество будет увеличиваться», — отметил Андрей Бочкарев.
По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, сейчас на месте строительства будущей зарядной станции находятся склады, площадь которых превышает 500 «квадратов». Их планируют снести.
Электромобили
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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