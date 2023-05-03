Москва 03 мая 2023, 12:35 Новый хаб для зарядки электромобилей появится на западе Москвы Заммэра Андрей Бочкарев: на западе Москвы построят новый хаб для зарядки электромобилей freepik.com

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В западном округе Москвы планируют построить новый хаб площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров для зарядки электромобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Крупная зарядная станция появится на улице Генерала Дорохова в Западном административном округе. Там же построят трансформаторную подстанцию с напряжением 10/04 киловатт.

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«Такие хабы пользуются спросом у горожан, и в ближайшие годы их количество будет увеличиваться», — отметил Андрей Бочкарев.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, сейчас на месте строительства будущей зарядной станции находятся склады, площадь которых превышает 500 «квадратов». Их планируют снести.