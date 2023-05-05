Москва 05 мая 2023, 13:21 Новый ФОК заработает в московском районе Зябликово

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Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в разговоре с изданием АБН сообщила об открытии в районе Зябликово в Москве нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

В здании оборудуют бассейн, тренажерные залы и коммерческие помещения.

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«Его строительство в первую очередь нацелено на повышение физической активности местных жителей, популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи», — отметила Княжевская.

По ее словам, благодаря новому комплексу в районе появятся новые рабочие места.