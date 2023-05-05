05 мая 2023, 13:21
Новый ФОК заработает в московском районе Зябликово
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в разговоре с изданием АБН сообщила об открытии в районе Зябликово в Москве нового физкультурно-оздоровительного комплекса.
В здании оборудуют бассейн, тренажерные залы и коммерческие помещения.
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«Его строительство в первую очередь нацелено на повышение физической активности местных жителей, популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи», — отметила Княжевская.
По ее словам, благодаря новому комплексу в районе появятся новые рабочие места.
Строительство
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