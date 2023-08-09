Москва 09 августа 2023, 10:24 Новый дом по реновации ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы Мосгосстройнадзор: дом по реновации на 341 квартиру ввели в эксплуатацию в районе Люблино Сайт мэра и правительства Москвы

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В Юго-Восточном округе в районе Люблино достроили дом для участников реновации. В нем разместили 341 квартиру, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

«Вся необходимая разрешительная документация для начала эксплуатации здания выдана», — отметил он.

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Глава комитета уточнил, что новостройка переменной этажности в форме буквы «П» с жилой площадью примерно 20 тысяч квадратных метров расположена на Краснодарской улице. Фасады дома украсила рельефная плитка под кирпич. Также строители установили корзины для кондиционеров. Лоджии, первые нежилые этажи и входные группы оснастили витражным остеклением.

Войстратенко добавил, что в здании обустроили подземную одноуровневую парковку. Первые этажи займут магазины, салоны красоты и другие объекты инфраструктуры. В доме разместились 46 однокомнатных, 218 двухкомнатных и 77 трехкомнатных квартир. Три из них адаптировали для маломобильных жильцов. Все квартиры сдадут с внутренней отделкой по стандартам реновации. Территорию вокруг новостройки благоустроили.

Ранее более 5,6 тысячи парковочных мест купили москвичи, участвующие в реновации. Жильцам расселяемых домов предоставляется приоритетное право на покупку машино-мест в новостройках по реновации со скидкой 40%.