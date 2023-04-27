Москва 27 апреля 2023, 12:53 Новый дом по программе реновации построят в Лосиноостровском районе В Лосиноостровском районе Москвы построят новый дом на 161 квартиру по программе реновации РИА «Новости»

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Новый дом на 161 квартиру построят по программе реновации в Лосиноостровском районе. Мосгорстройнадзор уже выдал разрешение на строительство, отметил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Он отметил, что этот район считается одним из самых зеленых на северо-востоке города. Там благоустроены парковые зоны, созданы места для отдыха жителей и гостей, а также сформирована социальная инфраструктура.

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«Благодаря программе реновации территория получила новый импульс к развитию. Так, уже четыре дома успешно эксплуатируются, пять — на стадии возведения, также для строительства подобрано еще пять стартовых площадок. Комитет оформил разрешение на строительство на одной из них», — уточнил он.

В качестве застройщика выступит Московский фонд реновации. Новый дом на 161 квартиру появится на Изумрудной улице, его общая площадь составит порядка 15 тысяч квадратных метров. Больше всего квартир в доме сделают двухкомнатными: сразу 115. Также жильцам будут доступны по 23 однушки и трешки. При этом пять квартир обустроят для маломобильных людей.