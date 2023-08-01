Москва 01 августа 2023, 16:41 Новый дом на месте старой пятиэтажки построят на юге Москвы Новый дом площадью более 17,4 тысячи квадратных метров возведут в Нагорном районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Нагорный построят жилой дом общей площадью более 17,4 тысячи квадратных метров. Здание возведут по программе реновации на месте старой пятиэтажки в Симферопольском проезде. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор, сообщил председатель ведомства Игорь Войстраненко.

«Новый двухсекционный дом общей площадью более 17,4 тысячи квадратных метров возведут на месте ветхой пятиэтажки рядом с первой новостройкой», — сказал он.

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Войстраненко добавил, что застройщику выдали всю необходимую разрешительную документацию и он может приступить к работам на участке.

В доме будет 27 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 25 трехкомнатных квартир. С первого по пятый этаж разместят по одной квартире для маломобильных граждан. В них расширят дверные проемы и холлы, а также сделают специальные поручни в санузлах.

Территорию вокруг новостройки благоустроят. Кроме детских и спортивных площадок, на ней появится парковка, в том числе для инвалидов, а также новые проезды и тротуары.

Ранее Москомэкспертиза выдала разрешение на строительство дома на 300 квартир по реновации на западе столицы.