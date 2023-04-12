Москва 12 апреля 2023, 16:30 Собянин открыл новый детский технопарк на юге столицы Мэр Москвы Собянин открыл детский технопарк «Наукоград» на юге столицы Telegram

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В Москве открылся детский технопарк «Наукоград». Его создали на базе Московского финансово-юридического университета на улице Генерала Белова, сообщается на официальном сайте мэра города Сергея Собянина.

Технопарк, который строили ко Дню космонавтики, занял площадь 550 квадратных метров. Там дети смогут получать знания в разных областях: авиация, космонавтика, беспилотные летательные аппараты, информационные технологии, робототехника, архитектура и дизайн.

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Партнеры «Наукограда» — ведущие научные организации и институты Москвы. Проект реализовали за счет МФЮА при инвестициях более 410 миллионов рублей. Среди прочего в новом технопарке есть авиатренажер (часть фюзеляжа ТУ-134А), медиазал для просмотра фильмов, лекций, мастер-классов; интерактивное выставочное пространство с уникальными экспонатами.

«Очень важно, что со школьной скамьи дети проявляют интерес. И не просто проявляют интерес, а участвуют реально в каких-то экспериментах, проектах и так далее. Спасибо большое за этот уникальный проект, за создание технопарка», — отметил Собянин.

Сегодня в российской столице работает 21 детский технопарк, с которыми сотрудничают более 40 вузов. В них созданы 113 лабораторий и 47 направлений обучения. Московские технопарки с 2016 года посетили не менее 611 тысяч школьников.