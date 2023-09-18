Москва 18 сентября 2023, 12:12 Новый бесплатный прогулочный маршрут запустили по Москве-реке Бесплатный прогулочный маршрут начал курсировать по Москве-реке 16 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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Столица пополнилась еще одним бесплатным маршрутом по Москве-реке. С 16 сентября жители и туристы смогут ежедневно отправляться на прогулки по водоему, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Теплоходы будут уходить от причала Печатники, останавливаться у причала Кленовый Бульвар и возле Южного речного вокзала, дойдут до Автозаводского моста, а затем отправятся обратно. С 10:00 до 22:00 каждые 30 минут по маршруту будут следовать четыре теплохода со стеклянными открывающимися крышами. Они курсируют по Москве-реке уже пять лет.

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В пресс-службе столичной мэрии добавили, что ежегодно речные прогулки совершенствуют. Вместе с судоходными организациями власти подогнали под стандарт прогулочный транспорт. Обновили причалы, организовали новые маршруты, а также модернизировали сервис покупки билетов.

Кроме того, для порядка на акватории появились новые службы Центра организации дорожного движения. Речь идет о речном ситуационном центре, водном патруле, береговой службе и службе по работе с пассажирами на причалах.

Ранее свыше 200 тысяч москвичей воспользовались переправами от Северного речного вокзала. Речной транспорт стал альтернативой метро и наземному транспорту для жителей столицы.