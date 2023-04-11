Москва 11 апреля 2023, 17:40 Новый автомобильный мост через железную дорогу появится в Москве Заммэра Бочкарев: в 2026 году в Москве появится мост через пути Ярославского направления РИА «Новости»

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Новый автомобильный мост через пути Ярославского направления МЖД, между улицей Малыгина и Малыгинским проездом, планируют построить на северо-востоке российской столицы в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

Строительство нового путепровода, который соединит улицу Малыгина с Малыгинским проездом, планируют начать не ранее 2024 года, пока что идет проектирование, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, после того как мост введут в эксплуатацию, увеличится пропускная способность Ярославского шоссе и северной части МКАД, а также прилегающих улиц Осташковской и Енисейской. Кроме того, удастся повысить транспортную доступность таких столичных районов, как Северное Медведково, Бабушкинский и Ярославский.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию улично-дорожной сети общей протяженностью 5,2 километра.