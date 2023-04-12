Москва 12 апреля 2023, 12:50 Новый автобусный маршрут запустят от станции метро «Лухмановская» Дептранс: автобусы запустят от станции «Лухмановская» до индустриального парка «Руднево» РИА «Новости»

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В Москве с 15 апреля появится новый автобусный маршрут. Общественный транспорт начнет ходить от станции метро «Лухмановская» до индустриального парка «Руднево». Об этом дептранс столицы сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

«Работники нового технопарка и жители деревни Руднево получат связь с Некрасовской линией метро», — уточнили в сообщении ведомства.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в пасхальную ночь транспорт столицы будет работать дольше обычного. МЦК не закроется до 02:00, а автобусы более чем на 160 маршрутах продолжат развозить пассажиров до 03:30.

Также работать в обычном режиме продолжат 16 стандартных ночных маршрутов. А в пасхальное воскресенье москвичи смогут бесплатно доехать от станций метро и ж/д до городских кладбищ. Для этого запустят 35 дополнительных автобусных маршрутов.